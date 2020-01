Andrea Denver: fidanzata, altezza, Instagram, chi è

Di Sebastiano Cascone mercoledì 8 gennaio 2020

Andrea Denver: curiosità e gossip sul concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Andrea Denver è uno dei concorrenti della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip' in partenza, oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini e gli interventi in studio di Pupo e Wanda Nara. Conosciamolo meglio:

E' nato a Verona il 3 maggio 1991 sotto il segno del Toro. Ha 28 anni. All'anagrafe Andrea Salerno, ha scelto il suo nome d'arte in onore ai Denver Nuggets, sua squadra di NBA preferita. Vive a New York, negli ultimi anni si è affermato nel mondo della moda a livello internazionale. Ha lavorato con moltissimi brand e preso parte a diversi video musicali con artiste del calibro di Madonna, Taylor Swift, Jennifer Lopez.

Per Denver la più grande paura è quella di soffrire la lontananza dagli affetti più cari come confessato a Tv Sorrisi e Canzoni a pochi giorni dalla partenza per l'avventura all'interno della casa di Cinecittà: "Mi auguro che gli altri apprezzino la mia disponibilità ad ascoltare".

Al settimanale Chi, in edicola questa settimana, invece, ha svelato di essere pronto a mettersi in discussione come persona grazie alla convivenza forzata con personalità completamente differenti dal suo modo di approcciarsi alla vita:

"Convivere a lungo con più persone, senza contatti con la famiglia e le persone che frequento abitualmente,

lontano dall'informazione e dalla quotidianità, potrebbe realmente far emergere aspetti del mio carattere che attualmente non so identificare".

Il direttore Alfonso Signorini punta tutto su questo talento tutto italico: "E poi c’è questo modello pazzesco, Andrea Denver, che ha avuto una storia... No, non lo dico. Comunque, ha posato per la campagna di Guess, ha fatto un video con J.Lo. che gli tirava giù gli slip, Madonna gli mette sempre i like e il suo video con Taylor Swift ha fatto due miliardi di visualizzazioni, è pazzesco". Al momento, però, non sappiamo se è single o impegnato sentimentalmente.

Il profilo Instagram @andreadenver3 conta più di 1,2 milioni di followers. E' alto 1,88 m e pesa 82 kg.