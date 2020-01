L'avvocato di Nina Moric: "Nessun coinvolgimento sulla presunta scomparsa di Luigi Favoloso"

Finita nuovamente al centro delle chiacchiere, Nina Moric è stata menzionata in merito ai motivi che hanno portato Luigi Favoloso a non lasciare più nessuna sua traccia. Si è parlato di un presunto litigio e quindi di una rottura dei rapporti fra i due, successivamente la modella croata aveva nutrito i suoi dubbi sul gesto dell'ex gieffino con una dichiarazione tramite Instagram.

L'avvocato di Nina Moric, Solange Marchignoli ha rilasciato una dichiarazione nella quale precisa:

In nome e per conto della mia cliente, signora Nina Moric, sono a comunicare formalmente ai media interessati che la stessa non ha nessuna conoscenza né coinvolgimento alcuno con la presunta asserita scomparsa del signor Luigi Mario Favoloso. Ogni collegamento con la stessa risulta inappropriato, non contente e potenzialmente lesivo della di lei immagine.

Si chiede, pertanto, che la signora Moric non venga più menzionata in relazione alla presunta scomparsa del nominato Favoloso né a qualsivoglia notizia che lo riguardi.