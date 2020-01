Alex Belli presto papà: "E' il momento giusto"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 8 gennaio 2020

Alex Belli e la fidanzata Delia Duran pronti a diventare genitori

Alex Belli, intervistato dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, di essere finalmente pronto a diventare papà a 37 anni. Il rapporto con la fidanzata Delia Duran procede a gonfie vele. Un momento d'oro dal punto di vista sentimentale per l'attore che sogna di mettere su famiglia con la giovane compagna:

"Sì, è il momento giusto. Ci abbiamo riflettuto molto con Delia, non è una decisione presa d’istinto o senza consapevolezza: ora che s’incrociano stabilità e maturità, siamo pronti per diventare genitori"

Anche la modella sembra ben disposta ad accogliere la cicogna nel nuovo anno:

"Certo. Conviviamo da tempo e stiamo bene. Il matrimonio non è tra le nostre priorità, anche se alle Seychelles è stato come vivere una di luna di miele in anticipo: il resort che ho scelto per scattare uno shooting pubblicitario, era pieno di coppie fresche di nozze".

A distanza di settimane, la coppia ha avuto modo di digerire le dinamiche nate (e proseguite) durante la partecipazione alla seconda stagione di 'Temptation Island Vip':

"Sì, perché abbiamo rischiato molto. Temptation è stata per entrambi un’esperienza dura perché si creano dinamiche forti, nel tuo inconscio costruisci cose che non esistono, i non detti inevitabilmente te li porti a casa".

Un'esperienza che li ha fortificati nonostante qualche piccolo (ed inevitabile) intoppo di percorso:

"Lo strascico è durato a lungo: guardando le puntate si è riaccesa la discussione. Poi ci abbiamo riso sopra. Il viaggio nei sentimenti per noi non è stato pericoloso e ne siamo usciti rafforzati".