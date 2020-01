Luigi Favoloso scomparso, l'appello di mamma Loredana a Mattino 5: "Torna casa" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 8 gennaio 2020

L'appello di mamma Loredana Fiorentino a Mattino 5 dopo la scomparsa del figlio Luigi Mario Favoloso

Mattino 5, in onda, stamattina, 8 gennaio 2020, con la seconda puntata del nuovo anno, ha raccolto le prime parole di Loredana Fiorentino, mamma di Luigi Favoloso, scomparso lo scorso 29 dicembre 2019, da Torre Del Greco. Con sé, l'imprenditore napoletano ha solo il cellulare. Documenti, passaporto, carte di credito, auto sono a casa della madre. Ecco la testimonianza della donna ai microfoni del programma mattutino condotto da Federica Panicucci:

"Sono sconvolta veramente. Sono momenti bui, tristi perché non si sa dove sta. A Natale stava qui con me, abbiamo mangiato dai miei genitori. Era con sua sorella. Però era giù. Non era il Luigi Mario di sempre. Era molto triste, angosciato, scocciato. E' uscito il 29 dicembre. Ma non gli ho dato peso perché non sono abituata ad averlo per casa. [...] Lui ha detto che voleva stare un po' da solo".

Loredana, nel corso dell'intervista, ha lanciato un appello al figlio affinché possa tornare presto a casa e possa riabbracciare familiari ed amici:

"Lui mi aveva detto che aveva litigato con Nina. Non avevo capito però se si erano lasciati prima di Natale o se si trattava di un litigio e, poi, magari sarebbe tornato. So solo che mi ha portato di tutto a casa, come se avesse fatto un trasloco. Però, era sconvolto da questo litigio. Ho denunciato la sua scomparsa perché sono passati più giorni. Dopo il secondo, terzo giorno inizi a pensare tante cose. All'inizio pensi che stia magari cazzeggiando con i suoi amici. Poi, ho iniziato a chiamare i suoi amici storici di Torre Del Greco, nessuno sapeva niente. Luigi Mario, torna a casa".