Sanremo 2020, Enrico Nigiotti: Fidanzata, età, curiosità

Di dr. apocalypse martedì 7 gennaio 2020

Enrico Nigiotti torna all'Ariston con Baciami Adesso.

Amici, Elena D'Amario: 'Enrico Nigiotti primo vero amore' La ballerina di Amici: "Il rapporto purtroppo non ha retto alla lontananza e ci siamo lasciati. L’ho rivisto dopo un po' ed ero felice che avesse un’altra ragazza". 32enne cantante di Livorno, Enrico Nigiotti torna sul palco del Festival di Sanremo ad un anno dalla sua prima volta, con Nonno Hollywood, il cui testo vinse il Premio Lunezia. Tanta gavetta, nel passato musicale di Enrico, che da giovane strappa un contratto discografico con la Sugar Music di Caterina Caselli. Ma Nigiotti non sfonda. Nel 2009 intraprende la strada di Amici di Maria, con la nona edizione, ma una volta arrivato alla fase finale abbandona la competizione a favore dell'allora fidanzata Elena D'Amario, anche lei concorrente del talent. I due si lasciano nel 2011.

Nel 2012 passa alla Universal e vola a Sanremo nella sezione Nuove Proposte, con il brano Qualcosa da decidere, che si classifica terzo. L'anno della svolta è il 2017, quando Enrico torna in tv con un altro talent: X Factor. Guidato da Mara Maionchi il cantante vola, si classifica terzo, apre il concerto al Circo Massimo di Laura Pausini, per cui ha scritto il brano Le due finestre, duetta con Gianna Nannini, scrive per Eros Ramazzotti. Nonno Hollywood, a Sanremo 2019, si piazza al decimo posto, e ora Enrico tenta il bis, la scalata all'Ariston, con il brano Baciami adesso.

Al suo fianco, probabilmente, ci sarà Giulia Diana, psicologa, ballerina ma soprattutto sua compagna, con la quale ha aperto una scuola di danza a Livorno. I due, che si sono conosciuti ai tempi di Amici, convivono e hanno adottato due cagnolini. Sui social, va detto, le foto di coppia sono 'scomparse', facendo ipotizzare una possibile rottura. Con Emma Marrone, con la quale si era vociferato ci fosse un flirt, esiste solo e soltanto un'amicizia.