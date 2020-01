Sanremo 2020, Junior Cally: maschera, età e fidanzata

Di Marcello Filograsso martedì 7 gennaio 2020

Conosciamo meglio uno dei partecipanti al prossimo Festival di Sanremo 2020, in gara con No grazie.

Tra i cantanti che destano maggiore curiosità sul palco del prossimo Festival di Sanremo in onda dal 4 all'8 febbraio con la conduzione di Amadeus c'è sicuramente Junior Cally, cantante trap alla sua prima partecipazione all'Ariston ma già molto noto presso il pubblico giovanile. A Sanremo porta il brano No grazie.

Antonio Signore, noto come Junior Cally, nasce a Roma il 10 ottobre 1991. Cresce nella periferia di Roma come Achille Lauro e debutta sulla scena discografica nel 2017 nascondendo la sua identità con una maschera antigas e rilasciando pezzi come Magicabula e Bulldozer, che su Youtube gli valgono oltre 40 milioni di views.

La maschera è stata tolta in occasione del video Tutti con me, ma è pochi mesi prima che la sua popolarità arriva presso il pubblico generalista nel gennaio 2019, quando sul palco di Capodanno in musica su Canale 5 con la conduzione di Federica Panicucci si lascia andare ad un "f.... la droga e viva la f...", con la presentatrice poi costretta a scusarsi per l'esternazione.

Per quanto riguarda la vita privata, la sua fidanzata è Valentina Dallari, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Foto: account Facebook Junior Cally