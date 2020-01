Massimo Giletti piange la morte del padre Emilio

Di dr. apocalypse domenica 5 gennaio 2020

Grave lutto per Massimo Giletti.

Inizio 2020 con un doloroso lutto per Massimo Giletti, che ha perso nelle ultime ore il padre Emilio, deceduto all'età di 90 anni. L'uomo, come riportato dal Corriere della Sera, è morto all’ospedale di Novara, dove era stato ricoverato il giorno di San Silvestro a seguito di un aneurisma.

Ex pilota e come il figlio tifosissimo della Juventus, Emilio Giletti era un imprenditore tessile, allevava cavalli, asinelli, cani. Lascia non solo Massimo, conduttore de La7, ma anche i gemelli Emanuele e Maurizio, il primo ingegnere e il secondo commercialista, oltre alla moglie Giuliana.

Il conduttore di Non è L'Arena ha così voluto ricordare il papà, dalle pagine del Corriere della Sera.