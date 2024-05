Ore di apprensione per l’ex volto di Uomini e Donne, Raffaella Scuotto, corteggiatrice e poi scelta di Brando. Ecco come sta.

Si torna a parlare di Brando e Raffaella Scuotto ma, questa volta, non per vicende legate alla loro storia d’amore dopo Uomini e Donne. Infatti, purtroppo, l’ex corteggiatrice, poi diventata scelta del giovane tronista, non sta bene e lo ha svelato ai suoi fan sui social. La ragazza, infatti, è risultata positiva allo streptococco.

Uomini e Donne, paura per Raffaella Scuotto

Attraverso alcune stories su Instagram, la giovane Raffaella ha spiegato come per lei siano state ore di grande paura e lo siano ancora adesso: “Sono arrivata a casa finalmente. Dopo esser partita alle ore 14.17 sono arrivata a casa alle 21. Mi vedete con la mascherina perché i risultati dei tamponi per lo streptococco erano positivi”, ha spiegato l’ex volto di UeD. “Ho contattato la mia dottoressa che mi ha confermato la positività e mi ha prescritto l’antibiotico. Ho iniziato così a prenderlo e per i prossimi due giorni sono ancora contagiosa. Non riesco neanche a parlare“.

Come sta Brando

Dopo le parole della giovane, le attenzioni sono state spostate anche sul suo fidanzato, Brando. Proprio l’ex tronista del programma di Maria De Filippi ha fatto sapere su Instagram di avere alcuni sintomi sospetti e che quindi anche lui provvederà presto a farsi controllare: “Ragazzi scusate, sono a pezzi veramente. Ho la gola infiammata e febbre. Domani cerco di andare a fare il tampone per questo streptococco. Sarò un po’ assente”.

La speranza è che entrambi i giovani ex volti di Canale 5 possano stare presto meglio e, soprattutto, che non abbiano contagiato altre persone che potrebbero ritrovarsi nelle prossime ore nelle loro stesse condizioni. Per saperne di più, però, bisognerà attendere degli aggiornamenti che, si spera, possano essere ben diversi da quelli attuali.

