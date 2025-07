Questi segni sono molti più inclini al tradimento rispetto agli altri: la classifica dell’Oroscopo e a cosa stare attenti.

Ci sono segni zodiacali più inclini al tradimento? Secondo gli altri i nati sotto questi segni ha molte più probabilità di tradire un partner, ma come mai?

Questi segni zodiacali sono portati all’infedeltà: amano stare al centro dell’attenzione, non riescono a legarsi a lungo ad un partner ma c’è molto altro.

Oroscopo: i segni zodiacali più infedeli

Non possiamo non iniziare la nostra classifica dei segni più dediti al tradimento con i nati sotto il segno dell’Ariete. Avventurosi ma anche cacciatori, sono traditori professionisti e non lo negano nemmeno. Ma sono anche manipolatori e cercheranno di far ricadere la colpa sul partner, accusandolo di aver pensato poco alla loro relazione. Non lasciatevi abbindolare, cercheranno sempre di giustificare il loro comportamento e si, sono davvero convinti di averlo fatto per un buon motivo. Ma i tradimenti, per loro, fanno parte del gioco: attenzione alle trasferte di lavoro o alle vacanze con gli amici, i flirt per loro sono irresistibili.

Ci sono, chiaramente, vari tipi di tradimento: i nati sotto il segno dei Gemelli, ad esempio, tradiscono anche loro ma di norma dopo un lungo corteggiamento oppure con persone che conoscono già da tempo e per i quali provano qualcosa. Ma attenzione: i Gemelli raramente credono nella monogamia e se colti sul fatto cercheranno di giustificarsi e si arrabbieranno molto perché vorrete lasciarli. Dunque, occhio ai cambiamenti repentini di abitudini e carattere.

Arriviamo a quelli che sono considerati i maestri del tradimento: i nati sotto il segno della Vergine. La loro abilità sta nel non farsi scoprire, posso tradire una vita intera un partner senza il benché minimo sospetto. Bugiardi incalliti ma esperti, sono bravissimi a pianificare tutto. La capacità di tradire ma di non far mai sentire trascurato il partner tradito è una sua abilità: se un Vergine vi tradisce difficilmente lo scoprirete e difficilmente lui lo scoprirà. Ad ogni modo, anche in questo caso, occhio ai cambiamenti della routine quotidiana. Sono campanelli d’allarme.

Infine chiudiamo con i nati sotto il segno del Sagittario: per loro è tutto un gioco e non danno nemmeno poi tanto peso al tradimento (quando sono loro a farlo). Per i Sagittario avere una “lista” è quasi un obbligo, non possono evitare di tradire e cercano un nuovo partner appena la relazione entra per qualche motivo in crisi. Sempre meglio, per loro, che affrontare le responsabilità. Inutile dire che affrontare il discorso non servirebbe a niente: non solo non negherebbero ma ne approfitterebbero per “fuggire” dalla relazione per poi iniziare ad uscire con altri dopo poche settimane.