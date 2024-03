Viaggio in Spagna per Sonia Bruganelli che ha voluto compiere un gesto speciale verso un suo carissimo amico impegnato in tv.

Protagonista della cronaca di gossip Sonia Bruganelli. In questo caso, però, non per questioni d’amore ma, a quanto pare, per un bel gesto verso un suo carissimo amico, Angelo Madonia. L’ex moglie di Bonolis, infatti, è volata in Spagna nelle scorse ore e Dagospia ha spiegato nel dettaglio il perché.

Sonia Bruganelli, il gesto per Angelo Madonia

Nelle scorse ore la Bruganelli aveva pubblicato alcune storie su Instagram che documentavano un suo viaggio in Spagna. La donna aveva attirato l’attenzione dei media anche perché si era fatta vedere negli studi di ‘Bailando con las estrellas’, la versione iberica di ‘Ballando con le Stelle’.

A spiegare nel dettaglio cosa abbia fatto l’ex moglie di Paolo Bonolis, come detto, è stato Dagospia che ha spiegato come la donna sia partita in Spagna per una ragione precisa.

“L’ex signora Bonolis ha deciso di assistere in studio a ‘Bailando con las estrellas’, la versione iberica dello show condotto in Italia da Milly Carlucci. Una partecipazione documentata dall’opinionista sui social, Sonia ne ha approfittato per fare il tifo per il suo amico Angelo Madonia, il ballerino dell’edizione italiana partecipa allo show con Sheila Casas”, ha spiegato il media sempre molto informato su queste situazioni.

A quanto pare, infatti, Madoniua, dopo essere stato trai professionisti e maestri dello show di Rai1 con la Carlucci, si è messo in gioco in Spagna.

Unica pecca. Proprio nella puntata in cui la sua amica Sonia è andata a trovarlo, il ballerino e la sua partner, Sheila Casas, sono stati eliminati.

Da capire se ci sarà modo di tornare in gioco magari sfruttando il sistema di ripescaggio. Ad ogni modo il gesto di amicizia della Bruganelli avrà sicuramente fatto piacere al danzatore.

Di seguito anche un post recente su Instagram dell’ex moglie di Bonolis:

