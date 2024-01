Belen Rodriguez sembra non aver gradito alcuni commenti dei fan sulla somiglianza tra suo figlio Santiago e il padre, Stefano De Martino.

Belen Rodriguez è in Argentina e, sui social, non ha perso occasione nelle ultime ore per scagliare alcune frecciatine infuocate contro il suo ex, Stefano De Martino (che, a suo dire, l’avrebbe tradita con almeno 12 donne). Nelle ultime ore i fan hanno sottolineato alla showgirl quanto suo figlio Santiago (che si trova con lei in vacanza) somigli al celebre ballerino, e lei ha risposto apparentemente scocciata: “Seh! Lo sappiamo”.

Belen Rodriguez: i commenti su suo figlio Santiago

A quanto pare Belen Rodriguez non ha gradito gli ultimi commenti fatti dai fan su suo figlio Santiago che, a parere unanime, somiglierebbe sempre di più al suo celebre padre, Stefano De Martino.

Oggi la showgirl e il ballerino sarebbero ai ferri corti e lei ha confermato nelle ultime ore – sempre attraverso i social – che lui l’avrebbe tradita anche con la collega conduttrice Alessia Marcuzzi. Al momento Stefano e Alessia Marcuzzi non hanno replicato alle parole di Belen e in tanti si chiedono se prima o poi lo faranno.

La showgirl argentina nel frattempo sembra aver ritrovato la serenità accanto al fidanzato Elio Lorenzoni, e in tanti sono curiosi di sapere se la loro storia sia destinata a durare. I due si frequentano da circa 6 mesi, e lui le avrebbe già chiesto di sposarlo.

