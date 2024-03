Amata e apprezzata, sia lavorativamente parlando che per la sua bellezza, Sabrina Ferilli ha raccontato proprio il rapporto con la sua fisicità.

Passano gli anni ma la bellezza di Sabrina Ferilli sembra essere intramontabile. A parlare proprio del rapporto col proprio fisico è stata l’attrice e volto tv a Nuovo in occasione di un’intervista anche a proposito del film ‘Un altro ferragosto’ di Paolo Virzì, di cui è protagonista.

Sabrina Ferilli, il rapporto con la bellezza

La splendida Sabrina ha raccontato che non è stato sempre facile rapportarsi con le altre persone relativamente alla sua fisicità e a questa bellezza che tutte le hanno sempre, o quasi, riconosciuto. “La mia è una bellezza più casereccia che fatale”, ha detto. “Da piccola parevo Maradona femmina”.

Proprio sul tema fisico, infatti, l’attrice aveva spesso ribadito in altre interviste: “Ero una ragazza formosa, mediterranea, avevo sopracciglia molto folte e capelli ingestibili. Non mi sentivo brutta, ma gli altri mi facevano sentire sbagliata“.

Al netto di quelle che potevano essere le sensazioni e impressioni delle altre persone, col passare degli anni, la donna si è presa piano piano le sue rivincite arrivando ad essere una delle donne più amate e apprezzate del mondo dello spettacolo.

Ora, oltre ai vari film e fiction di cui è protagonista, infatti, la bella Ferilli è quasi sempre sul piccolo schermo anche in svariate trasmissioni come, per esempio, Tu si que vales, su canale 5.

I segreti del successo

Tra i fattori che hanno portato la Ferilli ad essere così amata e apprezzata, senza dubbio il suo carattere solare e la sua spontaneità. Poi, anche le giuste abitudini. L’attrice aveva spiegato in passato di allenarsi circa quattro volte a settimana in palestra ma, allo stesso tempo, di non saper dire di no a certe prelibatezze in tavola. La donna, infatti, non rinuncia alla buona cucina e al vino buono.

Di seguito anche un post Instagram della bellissima attrice:

