Angela dei Ricchi e Poveri ha attirato l’attenzione per la sua energia a Sanremo. Sui social ecco svelato il suo segreto.

Nonostante non siano arrivati tra i primi in classifica, i Ricchi e Poveri sono stati assoluti protagonisti dell’ultima edizione di Sanremo 2024. In modo particolare è stata Angela a prendersi la scena con un’energia pazzesca che ha contagiato il pubblico e ha anche acceso un dibattito su quello che potesse essere il suo “segreto” per essere così scattante. Su Instagram è arrivata la replica della diretta interessata…

Ricchi e Poveri, l’epica risposta di Angela

Durante le varie serata del Festival di Sanremo 2024, i Ricchi e Poveri sono stati protagonisti di esibizioni molto importanti dove a spiccare è stata sicuramente la forza e l’energia di Angela, davvero scatenata durante le performance.

In tanti, sui social, hanno fatto ironia e, va detto, anche delle pesanti insinuazioni su quello che potesse essere il segreto della donna per essere così pimpante.

Su Instagram, la coppia ha voluto replicare con grande ironia svelando, appunto, il vero segreto delle doti anche fisiche della donna. “Cosa prende Angela prima di cantare?”, “Voglio la stessa roba di Angela”. A queste frasi i alcuni utenti, i due hanno detto: “Prendo questo…”, “E gliela porto io…”.

Di cosa si tratta? Nel video, viene mostrata una semplice tisana al mirtillo che, a quanto pare, Angela adora ed è proprio Angelo a portargliela prima delle esibizioni. Svelato, quindi, il segreto della coppia o, in questo caso, della donna. Chissà se qualcuno prenderà spunto dalla cantante per ritrovare l’energia mostrata dall’artista sul palco.

Di seguito anche il simpaticissimo post Instagram dei cantanti sotto al quale è possibile leggere anche le tantissime reazioni avute dagli utenti che li seguono e che sono rimasti piacevolmente colpiti dal modo che i due hanno avuto per rispondere:

