La settimana dal 21 al 27 luglio 2025 si preannnuncia carica di turbolenze astrali e tensioni relazionali. Un mix di transiti potenti scuote l’equilibrio di molti segni zodiacali, mettendo alla prova legami affettivi, scelte professionali e capacità comunicative.

Il Sole che entra nel Leone il 22 luglio dà il via a una fase energetica, dominata da orgoglio, slanci creativi e voglia di protagonismo. Ma è proprio lì che le crepe si aprono. Perché quando il desiderio di affermazione personale si scontra con dinamiche emotive fragili, la tensione è dietro l’angolo.

Ariete a nervi scoperti, la Vergine si appiglia alla sua forte logica

Una settimana di fuoco attende gli Ariete. Ci sarà energia in abbondanza, ma la tensione Marte-Venere può innescare litigi improvvisi. Meglio contare fino a 10 prima di rispondere. Ottima la Luna che vi aiuta rilanciare un progetto arenato.

Soldi e cuore non vanno d’accordo per i Toro. Occhio alle spese inutili e ai malintesi con chi amate. Ricordate le vostre priorità con attenzione: non tutto ciò che brilla è oro (e nemmeno amore vero).

Gemelli, siete brillanti e comunicativi, forse un po’ troppo sarcastici. Il rischio è creare tensioni dove basterebbe una battuta in meno. La settimana è perfetta per sistemare vecchie questioni in sospeso.

Emozioni in altalena e sensibilità alle stelle per i Cancro. Le pressioni esterne non mancano, ma potete contare sulla Luna nuova per rafforzare i legami familiari. Serve un po’ di grounding emotivo.

Con il sole che entra nel segno, torna il desiderio di brillare per i Leone. Ma meglio agire con cautela: Marte e Venere litigano nel cielo e ciò ha forti ripercussioni anche sulle vostre relazioni. C’è bisogno di onestà, anche se a volte fa male.

Organizzazione e logica saranno vere ancore di salvezza per la Vergine. Ma attenzione, se vorrete sempre controllare tutto finirete per darvi la zappa sui piedi. Cercate di essere flessibili anche voi.

Bilancia in tensione, Capricorno determinato

Il bisogno di equilibrio si scontra con un cielo tutt’altro che pacifico per la Bilancia. In arrivo tensioni in coppia e nei legami affettivi. La Luna nuova promette occasione per brillare con forza.

Settimana profonda e intensa per gli Scorpione. Potrebbero riemergere vechie dinamiche di controllo, cercate di tenerle a bada. Cogliete al volo le occasioni per guarire e trasformarvi.

Sì all’avventura per il Sagittario ma non a scapito delle responsabilità. Venere e Marte mettono a dura prova i vostri equilibri affettivi. Serve e chiarezza e meno promesse che non avete intenzione di mantenere.

Grande determinazione per i Capricorno, ma dentro di voi covano tensioni tra ciò che volete fare e ciò che dovete portare a termine. Mercurio retrogrado chiede di rivedere progetti e strategie. Potreste mettere anche in discussione le vostre relazioni.

Settimana di silenzi e riflessioni per i Pesci. Il cielo vi invita a fermarvi, prendere un grosso respiro e riflettere su ciò che più volete nella vostra vita. Niente corse e fughe, solo introspezione e sincerità con voi stessi.