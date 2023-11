Si parla di nozze tra Myrta Merlino e Marco Tardelli anche se tra i due le visioni sembrano essere differenti. Parla l’ex calciatore.

La conduttrice di Pomeriggio 5, Myrta Merlino, torna a far parlare di sé. Questa volta niente a che vedere con la trasmissione Mediaset, bensì con la sua vita privata. Infatti, per la conduttrice c’è aria di nozze con Marco Tardelli anche se, come confermato dall’ex calciatore, ci sono differenti vedute tra loro sull’argomento…

Myrta Merlino e Tardelli si sposano?

Intervistato da Diva e Donna, Tardelli ha spiegato a proposito del possibile matrimonio con la Merlino: “Mi vedo al fianco di Myrta, ma con i miei spazi, per stare da solo e fare le cose che mi piacciono. Lavorare i campi, gli ulivi”, le sue parole. Spazi che potrebbero anche essere il motivo della differente veduta in tema matrimonio.

“Non ritengo necessario il matrimonio. Mi sono sposato solo da giovane con la madre di mia figlia Sara. Non sono propenso, ecco. Lei sì, ne parliamo. Io rispondo che c’è tempo”, ha spiegato.

La Merlino, invece, sul tema nozze si era da poco espressa a Verissimo spiegando: “Il matrimonio per due come noi non è una necessità, però entrambi abbiamo voglia di dire quella frasetta “Finchè morte non ci separi”. Io e Marco abbiamo l’idea che siamo a casa, io ho trovato casa in lui e viceversa. Anche nelle giornate difficili, so che le sue braccia sono il mio posto. Quando trovi questa cosa ci puoi stare per sempre”.

Staremo a vedere cosa succederà tra i due e se decideranno di compiere questo importante passo.

Di seguito anche un tenero post Instagram che riguarda la coppia:

