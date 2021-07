Gossip: le notizie del 5 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 5 luglio 2021

Angela Robusti e Filippo Inzaghi aspettano il primo figlio. L’annuncio ufficiale della futura mamma è arrivato attraverso un post su Instagram:

E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo, allora capisci che sarà per sempre. Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. Ti aspettiamo ometto del nostro cuore. Siamo già pazzi di te!

Michelle Hunziker piange per la morte della cagnolina Lilly

Michelle Hunziker, in queste ore, ha condiviso, sui propri social, una foto in compagnia della cagnolina Lilly, scomparsa ad 11 anni. La conduttrice di ‘Striscia La Notizia’ non ha trattenuto le proprie emozioni per questo inaspettato addio:

Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei… Due occhietti scuri ed espressivi… sempre rivolti verso di me nell’attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare , di essere presa in braccio per farsi dare un bacino e grattarla dietro quelle tenerissime orecchiette morbide che solo lei aveva… mi ha accompagnato in tante avventure ed era in simbiosi con me. Me la portavo ovunque…Ho sempre pensato in questi anni che non fosse possibile una vita senza di lei. Lilly era la mia amica. Amore puro, perpetuo e incondizionato. Ho il cuore spezzato perché ora non c’è più. Difficile pensare alla casa e alla nostra famiglia senza di lei. Un esserino così piccolo in grado di dare così tanto amore. Ora c’è un vuoto incommensurabile… e tanto dolore che si lenirà solo con il tempo… Sono stati 11 anni meravigliosi insieme a te e ti porterò per sempre nel mio cuore. Ti amo piccolo amore mio.

Mauro Faettini e Lisa Palugan si sono sposati: il gossip

Mauro Faettini e Lisa Palugan, una delle coppie più longeve del trono over di ‘Uomini e Donne‘ si sono sposati come testimoniano gli scatti ed i video di Ida Platano. Il matrimonio, dopo quattro anni di fidanzamento, è stato posticipato di un anno a causa del Covid-19.