Gossip: le notizie del 18 novembre 2021

Nicola Pisu, ultimo eliminato dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘, ha svelato, per la prima volta, come ha reagito la mamma, Patrizia Mirigliani, alla sua uscita dal gioco:

Lei in privato mi ha detto che è stata fiera di me. Era felice di rivedermi a casa, molto contenta. Mi ha anche detto che ho fatto un bellissimo percorso e che mi sono comportato bene. Ha aggiunto che fuori tutti mi vogliono bene e molti mi hanno sostenuto. Poi che c’erano tanti ragazzi che volevano che andassi avanti e non uscissi. Mi ha fatto piacere questo.

Biagio d’Anelli contro Alex Belli del Grande Fratello Vip 6? Il gossip

Nelle scorse ore, Biagio D’Anelli, sul proprio account Instagram, ha sferrato un duro attacco nei confronti di Alex Belli per alcune dichiarazioni nei confronti di Barbara d’Urso. L’attore, spesso, è stato ospite delle trasmissioni della conduttrice per via delle sue vicende sentimentali. Ecco il parere dell’opinionista di ‘Pomeriggio 5’ sul concorrente del reality di Canale 5:

Ma Alex Belli che dichiara: “Da Barbara d’Urso ci andavo controvoglia”. Controvoglia? Ci sei andato con la tua prima moglie Katarina, con Mila Suarez, con Delia Duran… tua zia, tuo cugino, amici degli amici. Adesso dici che quel tipo di televisione non ti piace? Ma vai cag*re va…

Gigi d’Alessio felice accanto alla compagna Denise Eposito

Gigi d’Alessio, confermato nella giuria di ‘The Voice Senior’, intervistato da ‘Novella 2000’, ha espresso, per la prima volta, la propria felicità accanto a Denise Esposito, la nuova compagna che lo renderà papà per la quinta volta: