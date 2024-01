La moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, si è raccontata a 360°. Tra carriera e recenti accuse ricevute a proposito di raccomandazioni.

Protagonista, soprattutto negli ultimi anni, accanto ad Amadeus, Giovanna Civitillo, moglie del conduttore, ha rilasciato una lunga e importante intervista a Novella 2000 nella quale ha voluto rispondere anche ad alcune accuse, e persino insulti, relativamente al fatto di essere o meno raccomandata.

Giovanna Civitillo e le accuse di raccomandazione

La moglie del conduttore ha voluto subito replicare alle accuse ricevute da parte di haters riguardo il suo essere raccomandata: “Spesso ricevo insulti volti a minare la mia autostima ma agli haters non farà piacere sapere che, a dispetto del loro impegno, quando mi guardo allo specchio vedo una donna risolta e soddisfatta di sé”, ha detto la bella Giovanna.

“Mi accusano di essere ‘raccomandata’ e ‘la moglie di’, eppure la mia presenza in Rai, come ballerina, risale al 1996, tempo in cui io e Ama nemmeno ci conoscevamo. Con buona pace degli odiatori ho una consapevolezza di me stessa che nessuno può scalfire”.

Amadeus e il figlio Josè

In tal senso, la Civitillo ha poi avuto modo di soffermarsi proprio sul conduttore Rai e la loro storia d’amore: “Ha fatto di me una persona migliore. Guardando la vecchia Giovanna vedo una ragazza egoista, che antepone se stessa a tutto il resto. Amadeus e José, piazzandosi in testa alle mie priorità, mi hanno insegnato che l’amore vero ti rende una persona migliore”.

Proprio per questo Giovanna ha detto riguardo la sua scelta di preferire la famiglia alla carriera nella danza: “Ho ritenuto che nessuna soddisfazione fosse paragonabile a quella di avere una famiglia nella quale essere presente. Quando nacque José promisi a me stessa che per nulla al mondo avrei delegato la sua crescita a una tata”.

Di seguito anche un tenero post Instagram della donna in compagnia del figlio e di Amadeus:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG