L’amore non mi basta, non è solo il titolo di una canzone di Emma Marrone ma può essere anche il sottotitolo della situazione di Alex Belli in questo momento al Grande Fratello VIP. Come ormai risaputo, l’attore ultimamente non ha più le idee chiare su cosa comportarsi ma al contempo lui non si vuole porre limiti. Il motivo è legato non solo alla vicenda Soleil-Delia, ora il tutto si allarga anche a Davide Silvestri. E’ il fedele amico inseparabile di Alex fin dalle prime battute del suo GF, nel bene o nel male i due attori si sono trovati costruendo un rapporto che fino ad ora appare più che solido.

Ora però Alex avrebbe trovato una ‘connessione artistica’ anche con Davide. Durante una conversazione fra i due, Belli afferma:

Cosa intendevo quando ho detto a Sole che mi ero innamorato di lei? Direi che è una definizione di amore molto alta, difficile da capire. Un amore che va oltre tutto, non le cose tra ragazzini ‘io sono tua, tu sei mia’. Quando ho visto il lato dolce da bambina di lei, quella roba mi ha fatto impazzire e innamorare. Anche con te mi è successo, io ti sento. In quel letto, in quella camera ci siamo trovati. Soleil di qua, tu dall’altra parte, io in mezzo.

Non esclude nulla, nemmeno di amare Davide così come Delia e Soleil:

Secondo me è nata una cosa molto particolare tra noi. Io l’ho lasciata fluire, è il mio dono. Tu immagina che questo innamoramento potevo averlo anche con te. Perché pensi che di te non mi sia anche innamorato? In realtà c’è questa cosa, però potevo alzare la posta e nessuno ci avrebbe detto niente. Quanto abbiamo riso io e te. Ma tu mi hai capito davvero? Ti voglio tanto bene.

Circa un mese fa in una serata di festa dentro la casa, i vipponi si sono cimentati nel bacio o penitenza. Alex ha ceduto ad un bacio lungo 30 secondi proprio con Davide: “È da tanto che volevamo dirvi il nostro segreto di Pulcinella”.