Fedez è sparito dai social: c’entra la crisi con Chiara Ferragni?

Da giorni ormai Fedez ha smesso di mostrarsi via social e tra i fan c’è chi teme sempre di più che c’entri un periodo di crisi tra il rapper e la moglie, Chiara Ferragni.

Fedez sparito dai social

Cosa sta succedendo tra Fedez e sua moglie, Chiara Ferragni? Dopo l’isolamento domiciliare in cui i due hanno trascorso le feste a causa della loro positività al Coronavirus, sui social alcuni utenti si sono accorti che il rapper avesse smesso di portare la fede al dito e nel frattempo hanno iniziato a farsi sempre più insistenti le voci in merito a una presunta crisi tra i due. Al momento Fedez non ha rotto il silenzio in merito alla questione anche se, nei giorni scorsi, ha postato una foto in cui si vedeva la mano di sua moglie mentre era intenta a stringere la sua.

Fedez: la lite con Chiara Ferragni

Durante l’estate la coppia più famosa dei social è stata paparazzata durante una furibonda lite a bordo di una barca. In seguito Fedez aveva chiarito l’episodio specificando che lui e sua moglie avessero litigato per semplici motivi familiari e che la loro discussione si sarebbe presto risolta. Sarà accaduto qualcosa di simile anche stavolta?