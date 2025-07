Questo nuovo test psicologico rivelerà qualcosa del nostro carattere o almeno farà emergere una parte nascosta – forse oscura – di noi che con ogni probabilità non immaginavamo neppure di avere. Come si può capire dal titolo si tratta di pensare all’oggetto che porteremmo con noi se dovessimo trascorrere alcune settimane su un’isola deserta. Con noi potremo portare un unico oggetto. Uno soltanto.

Inutile pensare a valigie da riempire con tutto il necessario. È assolutamente inutile. Anche se volessimo portare una valigia, dovrà essere completamente vuota. Potremo goderci un paesaggio meraviglioso senza dimenticare che la natura è insieme madre e matrigna. Il resto del tempo dovremmo passarlo a pensare a come sopravvivere sull’isola deserta.

Meglio scordarsi di portare computer, smartphone o tablet. Non avremo nemmeno un amico su cui fare affidamento. Non è l’Isola dei famosi. Qui saremo completamente da soli. Se non dovesse venirci in mente alcun oggetto, ecco qui una breve lista di tre oggetti tra i quali scegliere. La scelta dirà qualcosa del nostro carattere. Ecco allora i tre oggetti tra i quali dovremo trovare l’unica cosa da portare sull’isola.

Quale oggetto portare sull’isola deserta?

Prima di fare la scelta s’impone una doverosa premessa. Ovviamente questo test non ha alcuna valenza scientifica. Va preso per quello che è: un simpatico passatempo per distrarsi dalla routine, nulla di più. Detto questo, vediamo quali sono gli oggetti tra i quali dovremo decidere. Potremo scegliere un oggetto a piacere tra un coltello, un libro e una canna da pesca.

Abbiamo la possibilità di scegliere soltanto uno tra questi oggetti. Una volta fatta la nostra scelta, si tratta di capire quale caratteristica è abbinata all’oggetto sul quale è caduta la nostra decisione.