Pessime notizie per gli appassionati della storica soap di Rai 1. Ecco chi non tornerà nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore.

Appuntamento confermato per Il Paradiso delle Signore 10. A partire da settembre le vicende che gravitano intorno al grande magazzino milanese, con le loro atmosfere di metà anni ’60, torneranno a fare compagnia agli spettatori della prima rete Rai. Le riprese del ciclo di episodi inediti della soap procedono a ritmo spedito. Il cast sarà impegnato per buona parte della stagione estiva.

Lunedì 8 settembre andrà in onda l’attesissima prima puntata della decima stagione del Paradiso. Confermata la presenza di Rosa Camilli e Tancredi di Sant’Erasmo tra i protagonisti del prossimo capitolo del period drama ambientato nella Milano del boom economico. Qualcun altro però non tornerà nella prossima stagione. Ecco chi non ci sarà nelle nuove trame del Paradiso 10.

Il Paradiso delle Signore, chi non torna nella decima stagione della soap

Alcune assenze nella nuova stagione del Paradiso delle Signore erano annunciate da tempo. Ci riferiamo a quelle di Maria Puglisi (Chiara Russo) e di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). C’era chi sperava di assistere al ritorno della stilista e del proprietario del negozio dopo una stagione in stand-by. Ma anche stavolta Maria e Vittorio non ci saranno.

Decisamente meno preventivati invece altri addii ufficiali, tra i quali spiccano quelli di Alfredo Perico (Gabriele Anagni) e Clara Boscolo (Elvira Camarrone). I due fidanzati risultano assenti nel cast della nuova stagione. La coppia, nata dopo varie vicissitudini nella passata stagione, non tornerà in scena a Milano. Sia Clara che Alfredo lasceranno definitivamente il grande magazzino per seguire le loro aspirazioni professionali legate, come noto, al mondo del ciclismo.

Sul fronte delle new entry, il cast della soap si arricchirà di un nuovo magazziniere: Fulvio Rinaldi, interpretato da Simone Montedoro (il capitano Giulio Tommasi di Don Matteo), che entrerà a far parte della squadra del Paradiso insieme alla figlia Caterina (che comincerà a lavorare come commessa). In arrivo anche una nuova stilista alla GMM, pronta a prendere il posto di Giulia Furlan.

A conquistare la fiducia di Odile e di Adelaide sarà l’affascinante Greta Marchesi, professionista divisa tra Milano e Londra. La contessina le proporrà di collaborare con la Galleria Milano Moda in sostituzione di Giulia Furlan, caduta in disgrazia e uscita di scena dopo il fattaccio dello spionaggio industriale ai danni del Paradiso smascherato da Marcello nel finale della scorsa stagione.

Confermati anche Rosa e Tancredi. L’imprenditore però sarà estromesso dai vertici della GMM sempre a causa dei loschi piani architettati alle spalle del negozio rivale insieme a Giulia, per i quali ha rischiato una denuncia per plagio e spionaggio. Ruolo ridimensionato dunque per il nipote di Adelaide. Basterà a frenarne la smisurata ambizione? Non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate per scoprirlo.