Tante domande anche molto pungenti per Cecilia Rodriguez da parte dei fan social a cui la modella ha deciso di non sottrarsi.

Le voci sul possibile arrivo di un figlio, la sua salute e non solo. Cecilia Rodriguez ha avuto modo di confrontarsi con i suoi seguaci su Instagram in una serie di domande e risposte su diversi argomenti. La sorella di Belen, anche lei molto spesso al centro delle attenzioni mediatiche, ha parlato di salute mentale, ma anche della sua vita privata, compresi i rumors sull’arrivo di un figlio con Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez, le risposte sui social

Mentre si trovava a passeggiare per le vie di Milano aspettando di fare ora per dirigersi dallo psicologo, Cechu ha parlato un po’ ai suoi fan su svariati argomenti. Senza mai prendersi sul serio, almeno all’inizio, la modella argentina ha fatto ironia sull’uso degli occhiali e sul numero di caffé presi fino a quel momento. Poi ha deciso di parlare in modo più serio.

“Sono settimane che mi mandate messaggi dove mi dite che siete tristi per me che sono da sola”, ha detto Cecilia un po’ arrabbiata. Poi ha spiegato: “Dai, ma ragazzi, tornate in voi. Questi social non sono la vita reale. Io cerco di trasmettervi qualcosa di carino e non cose brutte. Non vi racconterò cosa accade nel mondo perché non è il mio lavoro. Però voi cercate di capire che la vita vera non è questa”.

Successivamente ha parlato della sua salute rispondendo anche alle voci sul possibile figlio in arrivo tra lei e Moser: “Visto che mi dite che sono triste e dimagrita vi dico che questo weekend ho mangiato molto. Ho preso tre chili. Negli ultimi giorni, sto bene, vi volevo solo dire di occuparvi di voi e di prendervi cura della vostra salute mentale che è molto importante”.

E cogliendo l’occasione, la Rodriguez ha aggiunto: “Io vado dallo psicologo. C’è gente che dice che chi ci va è malato, ma a me serve tanto per superare delle cose irrisolte”.

Di seguito anche un recente post Instagram della modella insieme a Moser:

