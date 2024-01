Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Letizia Petris. Le due concorrenti sono ormai ai ferri corti.

Sarà la voglia di arrivare fino alla fine del reality o, più semplicemente, un fattore “a pelle”. Quello che è certo è che tra Beatrice Luzzi e Letizia Petris non scorre buon sangue. Anche nelle ultime ore, infatti, tra le due donne, concorrenti del Grande Fratello, è andato in scena uno scontro di fuoco che ha acceso la Casa.

Beatrice Luzzi, scontro con Letizia Petris

Dopo la diretta della puntata del Grande Fratello, nella Casa i concorrenti hanno avuto modo di confrontarsi sui vari temi della loro attualità. Non sono mancati, come detto, dei momenti di forte tensione, in particolare tra la Luzzi e la Petris.

Tra le due non scorre affatto buon sangue e Letizia ha più volte voluto sottolineare di non “aver paura” della coinquilina.

Ma la vera discussione sembra essere nata su un malinteso ed in particolare una frase che Beatrice avrebbe detto dopo essere rientrata in gioco dopo la morte del padre: “Appena è tornata mi ha abbracciata e mi ha detto ‘adesso siamo in due’. Mi ha toccato sul mio punto debole. Non la sopporto”.

Da questa base, le due si sono più volte stuzzicate fino allo scontro delle ultime ore: “Meno statua Bea, meno statua e più umana”, ha detto la Petris.

Dal canto suo Bea ha risposto duramente: “Io umana? In 25 giorni da quando si è sentito male non c’è stata una volta in cui tu mi abbia chiesto di mio padre! Forse ti converrebbe anche a te pensare più agli altri e meno a te stessa”.

Insomma, una nottata caldissima al GF a cui, siamo sicuri, faranno seguito altri momenti davvero ad alta tensione.

Di seguito anche un post su X di un utente con quanto accaduto tra le due concorrenti:

Letizia: “Più umana meno statua.” Bea: “In 25 giorni ancora non mi hai chiesto di mio padre.. forse ti converrebbe anche a te pensare agli altri.” MADRE CHE RIDUCE IN CENERE LA FINTISSIMA LETIZIA 🔥🔥🔥✈️✈️✈️#GrandeFratello pic.twitter.com/bst3SuC4W8 — Dr.Zohaib Malik (@_zabiiii) January 16, 2024

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG