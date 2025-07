L’annuncio ha spiazzato i fan della serie di Rai Uno: uno dei protagonisti della soap Il Paradiso delle Signore diventerà presto papà.

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione – la nona – della serie, ormai piccolo cult, di Rai 1, Il Paradiso delle Signore. Tanti i cambiamenti tra addii e clamorosi ritorni, come tante sono le domande rimaste senza risposta dopo il finale rocambolesco della nona stagione.

Negli anni tanti protagonisti della soap che racconta la storia dei protagonisti nella Milano a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, sono diventanti beniamini del pubblico del piccolo schermo. E proprio oggi parliamo di un grande annuncio arrivato dalla star delle scorse stagioni.

Fabio Fulco papà per la seconda volta: l’annuncio

In un post pubblicato sui suoi account social ufficiali, l’attore Fabio Fulco e sua moglie Veronica Papa, hanno dato un grande annuncio: “La vita ci ha sorriso ancora! Un altro Angelo sta per arrivare per scrivere un nuovo capitolo della nostra Favola “. Fabio e Veronica hanno annunciato la loro relazione nel 2019 – anche se si erano conosciuti l’anno prima – e la coppia ha già avuto una figlia, Agnes, nata nel 2021 a Napoli. A luglio del 2023 sono convolati a nozze con una bellissima cerimonia tenutasi a Minori, nello scenario mozzafiato della Costiera Amalfitana. Veronica Papa è un’imprenditrice nel campo cinematografico ed è stata finalista di Miss Italia nel 2014 e di Miss Mondo nel 2016.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, di qualche tempo fa, Fulco ha parlato della paternità giunta alla soglia dei 50 anni: “Non è una questione di età, ma di essere pronti. E io lo ero già da tempo. Da quando è nata Agnes tutto è cambiato”. Fulco ha anche perlato della differenza di età con sua moglie Papa: “Inizialmente l’idea della differenza di età mi spaventava, mi metteva a disagio. Ma lei ha stravolto tutte le mie convinzioni con la sua maturità. Conta più la testa dell’anagrafe”.

Recentemente, Fabio Fulco è stato protagonista della serie Don Matteo, su Rai Uno, e al cinema con la pellicola Il sogno dei pastori, diretta da Tomaso Mannoni. Due anni fa, Fulco è entrato nel cast della serie Il Paradiso delle Signore, conquistando subito il grande pubblico e la critica. Fulco ha interpretato l’armatore Ferdinando Torrebruna, imprenditore che resterà stregato da Ludovica – allora compagna di Marcello – chiedendole di sposarlo alla fine della settima stagione. Ma è un uomo generoso e leale che aiuterà con dei soldi Flavia per un’operazione in America, salvo poi scoprire che è un inganno. Al momento non è chiaro se Fulco tornerà a settembre, dovremo aspettare le prossime puntate.