Dopo un tentativo di entrare nel mondo dello spettacolo, Antonino Spinalbese potrebbe aver “rinunciato” definitivamente all’idea.

La storia con Belen Rodriguez, i gossip e la partecipazione al Grande Fratello. Ora, per Antonino Spinalbese potrebbe esserci un “tentativo” di addio definitivo al mondo dello spettacolo. Sembra poter essere questa la via scelta dall’hairstylist che nelle ultime ore è tornato a fare il suo lavoro…

Antonino Spinalbese, addio allo spettacolo?

Le note vicende che hanno coinvolto negli ultimi periodi Spinalbese sono ben note. Dalla storia con Belen, alla partecipazione al GF, fino alle questioni legate alla gestione della figlia avuta, appunto, con l’argentina.

Forse, un po’ troppo anche per lui. Il noto hairstylist, infatti, almeno stando alle ultime stories su Instagram, pare essere tornato a svolgere il suo lavoro. Antonino, infatti, si è mostrato con le forbici in mano – in un salone – mentre stava provando un’acconciatura su un manichino. La domanda, quindi, sembra sorgere in modo spontaneo. L’uomo ha deciso di chiudere l’avventura televisiva per fare ritorno alle origini?

Staremo a vedere. Anche perché altre voci sul suo conto si starebbero susseguendo…

La voce su L’Isola…

Infatti, come riportato da Il Tempo che ha citato il settimanale Chi, per Antonino si sarebbe vociferato anche di una ipotetica partecipazione a L’Isola dei Famosi 2024. In questo caso, non nel cast ufficiale, già annunciato, ma magari in corso. Al momento, però, secondo Chi non ci sarebbe questa possibilità.

Probabile, quindi, che l’ex di Belen possa davvero dire addio al mondo dello spettacolo per tornare alle origini come hairstylist.

Per saperne di più, ovviamente, occorrerà attendere maggiori informazioni da parte del diretto interessato che, va detto, ultimamente ha provato a dare meno nell’occhio, al netto del nuovo tatuaggio e della storia con un’altra Rodriguez…

Di seguito anche un recente post Instagram dell’uomo con il nuovo tatuaggio fatto:

