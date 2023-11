Non è la prima volta che Anna Tatangelo si mostra in versione mamma sui social. Eccola alle prese col primo appuntamento del figlio.

Cantante, volto tv e, soprattutto, mamma. Anna Tatangelo, sempre più spesso, sta svelando alcuni momenti molto particolare della sua vita privata. In modo specifico con suo figlio Andrea, protagonista anche nelle ultime ore di una bellissimo siparietto madre-figlio. Il ragazzino, 13 anni, era alle prese col suo primo appuntamento…

Anna Tatangelo e l’appuntamento del figlio

In alcune stories su Instagram, la bella Anna ha raccontato, ridendo e scherzando con suo figlio Andrea, cosa erano prossimi a fare. Un’uscita davvero speciale: quella di un appuntamento con la fidanzatina del ragazzino.

“Una volta uscivo per andare a prendere un gelato con mio figlio, mentre adesso esco… per fare cosa Andrea?”, ha scherzato la donna parlando con sui figlio. Visibilmente imbarazzato, il ragazzino ha lasciato parlare sua madre salvo poi rispondere: “A prendere il gelato con la mia fidanzata”.

E poi ancora: “Mi ha fatto alcune raccomandazioni. ‘Allontanati quando siamo insieme al tavolo’, quindi dovrò andare a prendermi un caffè qui vicino. Poi di non fare troppe domande e non essere pesante. Capite il livello dell’adolescenza oggi?”, ha continuato in modo molto dolce mamma Anna.

Nella sua storia, poi, come didascalia, la donna ha aggiunto: “E’ agitatissimo”, con tanto di molte emoticon della risata.

In realtà, però, l’uscita del 13enne non era solo per un semplice gelato. Infatti, la serata ha visto tutti andare a Cinecittà World per Halloween. Siamo sicuri che l’esperienza e il primo appuntamento di Andrea sia andato molto bene e che mamma Anna si sia comportata esattamente come richiesto. Vedremo se ci saranno ulteriori aggiornamenti simpatici.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della cantante insieme a suo figlio Andrea in occasione del suo compleanno:

