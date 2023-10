Forti emozioni ad Amici dove in casetta è arrivata una lettera molto speciale per Lil Jolie. La cantante si è molto commossa.

Lezioni, compiti ma anche momenti di forte emotività nella casetta di Amici. Anche nel corso dell’odierno daytime del programma, infatti, c’è stato modo di conoscere meglio alcuni degli studenti. In particolare la cantante Lil Jolie che ha ricevuto una lettera molto importante da sua madre.

Amici, le lacrime di Lil Jolie

Nel corso del daytime odierno di Amici, come detto, c’è stato spazio oltre che per il canto e per la danza, anche per un momento molto emozionante per Lil Jolie. La giovane, infatti, ha ricevuto una lettera a firma dei sue genitori e speciale da parte di sua madre.

“Sappi che ogni conquista ha un sapore più dolce quando si raggiunge con fatica e mettendoci sempre il cuore. E il tuo è immenso, perché sei buona, vera e hai un’anima pura. Io e papà saremo sempre dalla tua parte. Vivi questa esperienza unica, considerala una crescita artistica ma soprattutto umana. Siamo orgogliosi di te e ti amiamo più di noi stessi. Mamma e papà”, ha letto la ragazza. “NB: bacioni da tutta la tua grande famiglia. Un abbraccio particolare dalle zie speciali Annamaria e Maria Carmela”.

Dopo aver letto la lettera, ma anche durante per la verità, la giovane artista è scoppiata a piangere per la grande emozione e si è lasciata andare tra le braccia della sua amica Mew. “E’ una lettera bellissima. Ne avevi bisogno”, le ha detto l’altra cantante che è stata al suo fianco durante tutto questo tempo.

Di seguito anche il post su X della trasmissione col momento molto dolce ed emozionante che ha coinvolto la cantante:

