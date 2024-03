Ancora polemiche ad Amici tra Anna Pettinelli e i suoi allievi per le scelte in vista del Serale. Tensione in studio e in casetta.

Si avvicina il Serale di Amici e i professori stanno assegnando le ultime maglie. A destare particolare attenzione è la situazione che si è creata nella scuola per le scelte nella squadra di Anna Pettinelli. La professoressa, infatti, non ha ancora deciso il futuro dei suoi due allievi, Nahaze e Ayle, generando polemiche anche con Rudy Zerbi coinvolto.

Amici, la Pettinelli scatena il caos

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici andato in onda, la Pettinelli e i suoi allievi, Nahaze e Ayle, sono stati protagonisti di una discussione piuttosto vivace. La maestra non ha ancora deciso se dare o meno, la maglia del Serale.

Per questa ragione, i giovani si sono trovati in difficoltà. In modo particolare Ayle che si è arrabbiato prima con l’insegnante e poi con i compagni di classe. “Io non mi faccio infinocchiare da nessuno“, ha detto il cantante alla sua professoressa. “Io ho capito cosa dici tu ma ci stai mettendo in una situazione difficile. Se prima già eravamo in dubbio, ora, volendo dare la maglia a Lil (della squadra di Rudy ndr), la situazione, per me, è ancora più complicata”.

Al netto delle rassicurazioni della prof, i due cantanti non sono parsi molto convinti tanto da continuare la discussione in casetta con i compagni.

Di seguito anche il confronto tra la Pettinelli e i ragazzi in studio condiviso in un post su X dal programma:

Il confronto tra Ayle e i compagni

Ayle, dopo aver mostrato le proprie ragioni alla Pettinelli, ha voluto fare un discorso anche ai compagni di casetta. Per il giovane le maglie da assegnare sono “chiare”: una a Kumo, una a Sarah, una a Lil e un’altra a Giovanni. Per questo, a giocarsi una maglia su tre saranno lui, Nahaze e Kia.

“Io dico quello che voglio e secondo me questa situazione ha peggiorato le cose”, ha sbottato il cantante. “Saranno previsioni, non certezze. Però… Per me, per il mio pensiero, le cose stanno così e non come dice lei. Guardiamo la realtà”.

E ancora: “Nulla sicuro? Ma io posso fare un ragionamento? Posso non sentirmi tranquillo arrivati a questo punto?”.

Staremo a vedere come andranno le cose.

