Il prossimo 2 luglio, Alba Parietti festeggerà i suoi primi 60 anni. La showgirl e conduttrice, che, in autunno, farà parte del cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, ha concesso un’intervista al settimanale Chi.

Alba Parietti, quindi, sta per affrontare il giro di boa dei 60 anni, dichiarandosi una donna felice e risolta, anche senza un uomo al proprio fianco, invitando tutte le altre donne a non nascondere la propria età e a non dipendere dagli uomini:

Dico di avere 60 anni da circa un anno, non ho mai nascosto la mia età. Quando le donne si libereranno dall’idea che, per stare bene, devono piacere a un uomo e avere le caratteristiche di una ventenne, anche se gli uomini cadono a pezzi peggio di noi, avranno vinto. Ho un amore smodato per la mia persona, sono felice, risolta, e voglio essere serena sapendo che dipende da me. Non sopporto i piagnistei delle donne della mia età che si fanno abbindolare solo perché non accettano la realtà e credono agli uomini.

A proposito di uomini, Alba Parietti ha dichiarato di non essere in cerca di una relazione e di non aver mai creduto al “per sempre” in amore. La showgirl, però, ha ammesso di essere molto corteggiata:

Non sopporto di essere sottovalutata, invece gli uomini vogliono fare il gioco delle tre carte con me e vogliono che ci caschi lo stesso. Sono tranquilla perché non cerco una relazione. Non avrei voluto che fosse “per sempre” con nessun uomo perché sarebbe arrivato il momento in cui l’avrei ferito. Ho scelto di essere libera per non mettere mai in ridicolo una persona che ho amato. Mi ronza intorno una marea di gente, uomini molto giovani ma anche qualche vecchio marpione della mia età. Mi diverto a farmi corteggiare. I miei ex? Sono rimasta amica con tutti, è stato meglio così.

L’uomo più importante della sua vita, indubbiamente, è suo figlio Francesco Oppini, diventato molto popolare grazie alla quinta edizione del Grande Fratello Vip:

Non ha mai subìto il mio ruolo. Adesso si è sdoganato da questa immagine, molti gli dicono che è meglio di me e lo trovo un gran complimento.

Guardando il proprio passato, quindi, Alba Parietti sente di non avere né rimpianti, né rimorsi: