Chiara Giordano, nuovo amore: lui ha 15 anni meno di lei

Di Claudia Cabrini mercoledì 7 ottobre 2020

La ex moglie di Raul Bova ora ha un nuovo amore: un ragazzo di 15 anni più giovane di lei, fa il ballerino.

Nuovissimo amore anche per Chiara Giordano, ex moglie dell'attore Raul Bova che proprio qualche ora fa ha pubblicato la sua prima foto 'di coppia' online. Una foto, quella che ritrae Chiara Giordano con il compagno, inequivocabile.

Un bacio sulla guancia che lei da a lui, in costume da bagno, con una didascalia molto chiara: "E noi... 2!". Una storia che pare sia iniziata già da un po', ma che diventa ufficiale solo ora grazie a questo post condito da non pochi hasthag che richiamano la parola Amore. Ma esattamente chi è il fortunato riuscito a conquistare il cuore dell'ex moglie di Raul Bova? Si tratta del ballerino Andrea Evangelista, anche insegnante e coreografo impegnato in Rai. Ha soltanto 32 anni, al contrario dell'ex Lady Bova che ne ha 47, ma dopotutto l'età e solo un numero e anche Chiara e Andrea pare lo sappiano bene.

E ai cattivelli che hanno deciso di commentare la foto dell'ex Bova con frecciatine inerenti proprio al suo ex marito e ai suoi due figli, Chiara Giordano risponde in modo più che chiaro ed esplicativo: "Fatevi un vita!". Come forse ricorderete, Chiara Giordano è stata sposata con l'attore Raoul Bova per molti anni. Con lui ha avuto due figli, Alessandro Leon e Francesco, nati rispettivamente nel 2000 e nel 2001.