Grande Fratello Vip 5, anticipazioni oggi, puntata 6 ottobre 2020

Di Marco Salaris martedì 6 ottobre 2020

Grande Fratello Vip 5, anticipazioni del daily in onda oggi, 6 ottobre 2020.

Grande Fratello Vip 5 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì e venerdì in prima serata e tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle ore 16:10 con il daytime.



Grande Fratello Vip 5: le anticipazioni del daytime del 6 ottobre 2020

Nell'appuntamento odierno del daily del Grande Fratello VIP rivivremo in un riassunto tutto quello che è accaduto nella puntata di ieri 5 ottobre. Dalle discussioni in casa tra Adua e Massimiliano alla storia di Tommaso Zorzi, la lettera recapitata ad Elisabetta Gregoraci da parte di Flavio Briatore, l'eliminazione di Franceska Pepe e le nomination che hanno provoato nuovi squilibri in casa.



Grande Fratello Vip 5: dove vederlo

Il daytime di oggi del Grande Fratello Vip 5 andrà in onda su Canale 5 al termine della puntata di Uomini e Donne.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play (con l’opzione Restart) dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda nella sezione On Demand.



Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy.