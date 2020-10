Grande Fratello Vip 5, Matilde Brandi contro Tommaso Zorzi in diretta: "Devi sempre giudicare le persone!" (Video)

Di Fabio Morasca martedì 6 ottobre 2020

Scatto d'ira improvviso di Matilde Brandi contro Tommaso Zorzi.

Scatto d'ira improvviso per Matilde Brandi durante la settima puntata del Grande Fratello Vip 5, in diretta.

La showgirl si è scagliata improvvisamente contro Tommaso Zorzi, colpevole, secondo la Brandi, di essersi intromesso nella vicenda Adua Del Vesco/Massimiliano Morra, senza conoscere bene i fatti.

A scatenare l'impeto di rabbia di Matilde Brandi, è stata una battuta presumibilmente riferita all'attuale fidanzato di Adua Del Vesco:

Non mi piaci che tu parli male di Adua, non sai cos'è successo! Il "fidanzatino di Casablanca", ma che ne sai! Stai offendendo anche Massimiliano così!

Tommaso Zorzi ha trovato eccessiva la reazione di Matilde Brandi:

Ma era una battuta! Tesoro, stai calma!

Matilde Brandi, quindi, si è lasciata andare, rivendicando, con forza, il diritto di dire la sua:

Tu puoi rompere il caz*o! Io non lo posso rompere! Lo rompo, va bene! Sono 20 giorni che rompi il caz*o, lo rompo una volta io, no! Ti ho spiegato il motivo.

Tommaso Zorzi ha chiesto l'intervento di una terza persona, Stefania Orlando, per chiarire il malinteso:

Era una battuta, se non hai il senso dell'umorismo! Stefania, intervieni, è una tua amica, stavi ridendo anche tu... Io non me la sono mai presa così con te, Matilde.

Matilde Brandi ha definito la battuta di Zorzi, decisamente infelice:

È una battuta infelice... Sono cose loro, che ne sai di cosa hanno passato nella vita?

Tommaso Zorzi, quindi, ha rigettato le accuse di falsità e di ipocrisia:

L'ipocrisia è un'altra roba, la falsità, che c'entra? Cosa sbotti a fare? Per una battuta che non ti è piaciuta! Io, le cose, le ho dette in faccia ad Adua.

Matilde Brandi, però, ribadendo quanto detto in precedenza, ha consigliato a Tommaso Zorzi di non parlare quando non si sanno le cose:

Posso dire la mia? O non va bene? O solo tu puoi dire la tua! Ti ho spiegato i motivi. Non si può accusare una persona quando non sappiamo veramente cosa ha passato!

Matilde Brandi, quindi, sia con i coinquilini che con il conduttore Alfonso Signorini, ha manifestato la volontà di tornarsene a casa:

Io voglio andare a casa, questo gioco non fa per me. Io non sono falsa...

Alfonso Signorini ha subito tentato di tranquillizzare la Brandi.

Matilde Brandi ha discusso con Zorzi anche quando la loro discussione fresca fresca è stata analizzata in studio da Signorini:

Stai zitto, Tommaso, fammi parlare! Perché devi sempre giudicare le persone! Ascoltala! Fate sempre gli onesti!

Tommaso Zorzi, come in precedenza, ha trovato esagerata la reazione di Matilde:

Ho fatto solo una battuta... Tu schizzi con me come se mi odiassi da 20 anni.

Matilde Brandi ha chiuso il confronto così:

Quando schizzi tu, dobbiamo stare zitti tutti... Chiedo scusa, basta.

Cliccando sulla foto, c'è il video.