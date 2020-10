Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi rivela a Massimiliano Morra la propria verità su Adua Del Vesco (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 3 ottobre 2020

Tommaso Zorzi contro Adua Del Vesco dopo l'uscita infelice nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 5

Dopo la sesta puntata del 'Grande Fratello Vip 5', Tommaso Zorzi, ha preso da parte, in giardino, Massimiliano Morra per raccontargli la propria verità sulle confessioni fattegli da Adua Del Vesco (sulla sua presunta omosessualità), in hotel, prima dell'ingresso nella casa di Cinecittà:

Morra: "Io non lo sono"

Zorzi: "Lei l'ha detto. Io te lo dico perché tutti questi piagnistei con il Rosario in mano... se lei dice: 'Non l'ho mai detto'.

Morra: "Che io possa essere omosessuale agli occhi degli altri... L'ho sentita tante volte... Io con lei sto facendo un lavoro... e tu lo stai vedendo... per approcciare un rapporto con lei. Se hai la certezza prendila in disparte e diglielo"

Zorzi: "Quando ho fatto la nomination ho detto: 'Nomino Adua perché mi ha detto che Massimiliano è gay. E' certo che me l'ha detto lei. In albergo".

Morra: "Mi sembra strano perché lei lo sa che non lo sono"

L'influencer, poi, ha cercato di trovare un appoggio in Matilde Brandi e Francesco Oppini: