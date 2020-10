Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta: la sorpresa della mamma Anna (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 2 ottobre 2020

La sorpresa di Anna mamma di Andrea Zelletta durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip 5

Andrea Zelletta, nel corso della sesta puntata del 'Grande Fratello Vip 5', ha ricevuto la visita a sorpresa dell'amatissima mamma Anna (Qui, per il video). L'ex tronista di 'Uomini e Donne', in alcuni confessionali, ha rivelato di voler fare tanti soldi per ripagare i propri genitori dei tanti sacrifici (Qui, il video):

Zelletta: "E' la mia vita, quella che mi ha messo al mondo. Non le ho mai detto che le voglio bene. Adesso ho una marcia in più. Sarà la prima volta che le dirò. Mi manca la forza. Secondo me è un inizio. Voglio essere più propositivo. Sono qui per lei, è la mia prima sostenitrice. Ritorno un po' bambino quando penso a lei"

Mamma Anna: "Io e papà, il nonno e la nonna, Alessia... siamo orgogliosi di te. Hai sempre primeggiato. Devi essere più allegro, più spensierato, un percorso che hai sempre desiderato. Sii più libero, non rinchiuderti in questo guscio. Ti amo più della mia vita. Non dormo più la notte. Ti guardo 24 ore su 24. Svegliati. Ti voglio vedere grintoso. Stiamo tutti bene".

Signorini: "Rappresenta tante mamme. Sii orgoglioso di suo figlio Andrea".

Per Andrea è il momento di vivere una grandissima emozione... in una serata che sta tirando fuori tutto il tenero che è in lui. #GFVIP pic.twitter.com/pe5t78IObN — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 2, 2020