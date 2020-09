Temptation Island 8, Davide chiede il falò di confronto immediato con Serena (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 1 ottobre 2020

La fidanzata Serena vicina al single Ettore. Esplode la gelosia: "Voglio il falò di confronto immediato!"

Davide chiede il falò di confronto perché vuole capire se Serena sia realmente interessata al single Ettore... Lei si presenterà? Lo scopriremo mercoledì prossimo con la QUARTA PUNTATA di #TemptationIsland 🔥 pic.twitter.com/o3Uo8gj98s — Temptation Island (@TemptationITA) September 30, 2020

Davide non riesce più a far finta di nulla e dopo svariato tempo in cui si è volutamente messo in disparte rispetto al resto dei fidanzati che stanno sempre in gruppo, il ragazzo è uscito allo scoperto soprattutto dopo aver visto dei video in cui la sua fidanzata Serena sembra aver trovare un particolare feeling con il single Ettore.

Durante una conversazione con Antonio (un altro dei single nel villaggio delle fidanzate), Serena parlando di Ettore ha affermato che, fuori dal reality show, lei lo avrebbe comunque notato. Lo dice aggiungendo di essersi infastidita per un comportamento del single.

Davide guarda attonito il filmato rendendosi conto del fatto che le attenzioni della sua fidanzata non sono rivolte a lui, ma ad un'altra persona. Tutta la sua gelosia esplode una volta tornato nel villaggio dei fidanzati: "Bisogna che io metta le cose in chiaro, chiederò il falò di confronto". Detto e fatto, Davide chiede alla produzione la possibilità di poter avere un faccia a faccia immediato con Serena. La sua richiesta viene subito accettata e la sua fidanzata viene avveritita.

Il ragazzo arriva al falò visibilmente agitato: "Sono nervoso. Soprattutto perché devo vederla". Ciò che accadrà al falò di confronto si saprà mercoledì prossimo nel quarto appuntamento di Temptation Island condotto da Alessia Marcuzzi.