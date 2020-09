Elisa Isoardi: "Raimondo Todaro? Non escludo niente a priori"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 30 settembre 2020

Le dichiarazioni inedite di Elisa Isoardi su Raimondo Todaro suo maestro a Ballando con le stelle

Elisa Isoardi, intervistata dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, è tornata a parlare del presunto flirt con Raimondo Todaro, suo insegnante a 'Ballando con le stelle'. La conduttrice, al momento, è concentrata esclusivamente sul suo percorso all'interno del programma di Milly Carlucci. Ma non esclude possibili risvolti sentimentali con il proprio maestro:

"Tutto ciò che avviene ed è avvenuto fin qui con Raimondo è avvenuto là dentro e riguarda solo la musica e il ballo. Todaro è un insegnante serio, responsabile e rispettoso, e la stessa cosa vale per me come allieva. Poi non escludo niente a priori, ma ‘se’, sarà dopo Ballando; per ora abbiamo cuore, mente e corpo solo per il ballo".

Il coreografo, da qualche giorno, è uscito dall'ospedale dopo essersi sottoposto ad un intervento di appendicite (e sabato sera potrebbe presenziare in puntata in un ruolo inedito). La presentatrice, sui propri social, non ha trattenuto la gioia per aver ritrovato Raimondo:

"Spero che il medico riesca a dargli l’ok per fare le prove e per esserci, ma tutto è a discrezione dell’ospedale Gemelli. Però intanto lui è tornato a casa e sta bene".