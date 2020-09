Grande Fratello Vip, Natalia Paragoni commenta la vicinanza tra Andrea Zelletta e Matilde Brandi? "Non capisco"

Di Giulio Pasqui mercoledì 30 settembre 2020

La fidanzata di Natalia Paragoni è gelosa di Matilde Brandi? Ecco cosa starebbe succedendo.

"Non capisco". Sono bastate due parole per far finire il nome di Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta, nei trending topics di Twitter. Quale potrebbe essere il motivo di tanto nervosismo? Forse la vicinanza tra l'ex volto di Uomini e Donne e Matilde Brandi all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa, al settimanale Chi, la ragazza aveva detto:

"L’ho visto a proprio agio e si è relazionato bene con le donne, anche quelle anziane. Dayane Mello che lo spoglia? Non mi dà fastidio. Andrea fa il modello ed è abituato a vedere donne bellissime, vede culi e tette ogni giorno. Matilde Brandi mi piace tantissimo, assomiglia a mia madre nel carattere. Andrea ha legato con lei perché la vede giovanile e rispetta le persone più grandi".

Ora dopo ora, però, il rapporto tra Zelletta e Matilde sembra rafforzarsi sempre di più. Un commento di Andrea, poi, potrebbe aver innescato la preoccupazione in Natalia: "La Brandi stasera è una f**a spaziale, mamma mia. Matilde è una bomba, ha stile (...) La pazzia dobbiamo farla quando usciamo dalla casa". Secondo molti utenti, infatti, il "non capisco" di Natalia Paragoni potrebbe essere riferito proprio a questo avvicinamento pericoloso tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip. Sarà davvero così?