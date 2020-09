Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci svela perché si è lasciata con Flavio Briatore

Perché Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono separati? Il motivo, fino ad ora, non era mai stato rivelato. Ma durante il Grande Fratello Vip la showgirl si è confidata con i suoi conquilini e si è lasciata andare a qualche rivelazione inedita. Alla base della rottura con l'imprenditore ci sarebbe stato un episodio ben preciso:

"Mi trascurava molto, ma è successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male. Quando è morta mia madre, il giorno del funerale mi ha lasciato da sola per andare in discoteca. Da lì mi è scattato tutto. Lui non è cattivo, ma non sa gestire certe situazioni. Quella cosa non sono riuscita mai a perdonargliela. Non ero la sua priorità anche se gli sono sempre stata vicino", ha detto la Gregorati tutto d'un fiato, come se volesse liberarsi di qualcosa.