Grande Fratello Vip 5, anticipazioni oggi, puntata 30 settembre 2020 (Video)

Grande Fratello Vip 5, anticipazioni, diretta, puntata oggi, 30 settembre 2020.

Grande Fratello Vip 5 è il reality show in onda su Canale 5, ogni lunedì e venerdì in prima serata e tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle ore 16:10 con il daytime.

Grande Fratello Vip 5: le anticipazioni del daytime del 30 settembre 2020

Stando alle notizie pubblicate sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip 5 nelle ultime 24 ore, nel daytime di oggi, vedremo alcuni inquilini della Casa tentare di comunicare con gli inquilini del "Cucurio": Tommaso Zorzi, Myriam Catania e Massimiliano Morra.

Nel "Cucurio", Tommaso è decisamente di cattivo umore.

Francesco Oppini e Franceska Pepe, dopo le discussioni dei giorni scorsi, hanno avuto un nuovo confronto. Dayane Mello, dopo aver tentato di riavvicinarsi a Franceska, ha deciso di non avere più nulla a che fare con lei.

Guenda Goria, in gara insieme alla madre Maria Teresa Ruta, ha avuto un momento di sconforto e si è sfogata con Stefania Orlando.

Pierpaolo Pretelli sembra essere sempre più preso da Elisabetta Gregoraci.

Grande Fratello Vip 5: dove vederlo

Il daytime di oggi del Grande Fratello Vip 5 andrà in onda su Canale 5 al termine della puntata di Uomini e Donne.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play (con l’opzione Restart) dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda nella sezione On Demand.

