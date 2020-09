Flavio Briatore, frecciatina a Elisabetta Gregoraci: "Se vuole essere autonoma, potrebbe rinunciare a quello che le passo..."

Di Fabio Morasca martedì 29 settembre 2020

Flavio Briatore ha replicato ad alcune dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci riguardanti il loro matrimonio.

Non sono passate inosservate, le confidenze di Elisabetta Gregoraci, che abbiamo ascoltato all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, riguardanti il suo matrimonio con Flavio Briatore, celebratosi nel 2008 e giunto al termine nel 2017.

In breve, la showgirl e conduttrice calabrese ha dichiarato di aver sacrificato alcune cose per stare vicino ad un uomo impegnativo come Briatore ("Gestire un uomo come lui non è stato facile. Non ha mai preso un giorno per noi due e basta, era sempre quasi a lavoro. Ho rinunciato a lavori in tv, ho cambiato la mia vita per seguirlo. Ho sacrificato le mie cose per stare accanto a un uomo così. Questa storia non mi ha aiutato, sono dovuta diventare grande subito").

Flavio Briatore ha replicato con un'intervista concessa a Selvaggia Lucarelli e pubblicata da Il Fatto Quotidiano.

L'imprenditore ha parlato, a grandi linee, dello stile di vita di Elisabetta Gregoraci durante il loro matrimonio:

Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista... Non è detto che questo faccia la felicità. Ci siamo lasciati perché era finita, senza drammi.

La loro separazione, quindi, è stata tranquilla, soprattutto per il bene e la serenità del loro figlio Nathan Falco. Briatore non ha voluto svelare la cifra che versa ogni mese alla sua ex moglie ma ha fatto intendere che si tratta di una somma che le potrebbe permettere di condurre una vita tranquilla e di non accettare, per forza, ogni lavoro:

Neanche i nostri avvocati hanno discusso. Anzi, il mio mi ha detto: sei stato troppo generoso. Ho detto: è la madre di mio figlio, deve stare tranquilla. Quanto le passo al mese? Non lo dico ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria.

Briatore, quindi, ha lanciato una frecciatina ad Elisabetta Gregoraci, invitandola a rinunciare a quella cifra se vuole dimostrare di essere indipendente: