Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta piange da sola in giardino (VIDEO)

Di Massimo Galanto martedì 29 settembre 2020

Crollo emotivo al risveglio nella Casa per la conduttrice

Risveglio di lacrime per Maria Teresa Ruta. La conduttrice, infatti, questa mattina è scoppiata in un pianto liberatorio mentre faceva colazione con una merendina in giardino. Rivolgendosi a distanza al Grande Fratello Vip, si è lasciata andare ad uno sfogo che sembra la conseguenza alla lunga diretta (emotivamente impegnativa) di ieri sera:

Però così non è giusto, Grande Fratello, ché leggi nell'animo delle persone, le canzoni, la musica... Come fai?

Ricordiamo che Maria Teresa Ruta è in gioco nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini in coppia con la figlia Guenda Goria, nata dal matrimonio (poi finito) con il giornalista Rai Amedeo Goria.

Per il video del pianto della Ruta potete cliccare nell'immagine in apertura di post.