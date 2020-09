Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: prime incomprensioni (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 29 settembre 2020

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini al Grande Fratello Vip 5

Dopo l'ultima puntata del 'Grande Fratello Vip 5', ieri notte, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno vissuto un momento di incomprensione che non è sfuggito all'occhio attento delle telecamere (Qui, il video):

L'ex velino di 'Striscia La Notizia' è piuttosto pensieroso tanto da attirare l'attenzione della compagna: "E' incazzato... Sei arrabbiato? Sei rimasto male per qualcosa. Adesso me lo devi dire... Ti vedo strano, mi dici cosa hai? Non me lo vuoi dire... Vuoi parlare domani? Ti conosco un po' da quindici giorni" mentre Pierpaolo con aria schiva risponde approssimativamente: "E’ una cosa mia, è quello che si vive qui dentro, ho bisogno di capire un po'. Si ma sono solo pensieri miei nulla di che, sto provando delle emozioni e vorrei avere un’idea di quello che hai te nella testa".

Elisabetta rimane colpita dalle inattese parole del coinquilino e abbracciandolo risponde: "Non me lo hai mai chiesto, non è semplice io sono sempre sotto i riflettori" facendo trasparire le sue difficoltà nel lasciarsi andare completamente alla loro conoscenza, mentre Pierpaolo, sempre più sicuro delle sue intenzioni, la stringe forte a sé dicendo: "Io mi contengo perché lo so, ma non vorrei viverla solo io questa cosa".

I due concorrenti rimangono abbracciati in silenzio ed Elisabetta confortando Pierpaolo gli sussurra: "Vedremo con il tempo".