Lina Sastri: canzoni, Ballando con le Stelle, ex marito, Simone Di Pasquale

Di Fabio Morasca sabato 26 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Lina Sastri.

Lina Sastri è un'attrice e cantante nata a Napoli, il 17 novembre 1953.

Nel corso della sua carriera, Lina Sastri ha vinto 3 David di Donatello grazie alle sue interpretazioni nei film Mi manda Picone, Segreti segreti (come Miglior Attrice Protagonista) e L'inchiesta (come Miglior Attrice non Protagonista).

Come attrice, Lina Sastri ha lavorato con i registi Pasquale Squiltieri, Nanni Moretti, Nanni Loy, Gianfranco Mingozzi, Giacomo Battiato, Alberto Bevilacqua, Giuseppe Bertolucci, Damiano Damiani, Sergio Nasca, Ricky Tognazzi, Carlo Lizzani, Fabrizio Bentivoglio, Martin Donovan, Giuseppe Tornatore, John Turturro, Woody Allen, Ferzan Ozpetek, Pupi Avati, Riccardo Milani, Stefano Sollima, Giorgio Capitani, Giulio Base, Paolo Genovese e Luca Miniero.

Per quanto riguarda la tv, invece, l'attrice napoletana, negli ultimi anni, ha recitato nelle fiction La vita promessa, Il bello delle donne... alcuni anni dopo, Le nozze di Laura, Con il sole negli occhi, L'onore e il rispetto, Nati Ieri, Crimini, Assunta Spina, San Pietro e Rita da Cascia.

Lina Sastri ha lavorato molto anche a teatro.

Come cantante, invece, Lina Sastri ha pubblicato 15 album: Lina Sastri, Maruzzella, Live on Broadway, Tutta pe' mme, Gilda Mignonette, Cuore mio, Melos, Festa, Concerto napoletano, Live in Japan, Lina Rossa, Reginella, Passione (La Napoli di Lina Sastri), Canzoni Napoletane e Concerto Napoletano Live.

Per quanto riguarda quest'anno, invece, Lina Sastri sta prendendo parte alla quindicesima edizione di Ballando con le Stelle dove vi partecipa in coppia con il ballerino Simone Di Pasquale.

Per quanto concerne la sua vita privata, infine, Lina Sastri è stata sposata con Ruben Celiberti, ballerino, coreografo, cantante e pianista argentino di origini italiane, dal 1994 fino al 2001.