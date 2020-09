Grande Fratello Vip 5, Matilde Brandi parla del marito Marco Costantini e della morte dei genitori

Di Ivan Buratti venerdì 25 settembre 2020

La ballerina ripercorre la sua vita in vista della puntata di venerdì 25 settembre 2020, dai successi professionali alla sua vita privata

Grande Fratello Vip 5, Matilde Brandi è tra le protagoniste assolute di quest'edizione. Finita al televoto, la showgirl ha ripercorso la sua storia nella tradizionale linea della vita, appuntamento fisso per gli inquilini della casa. La ballerina ha ricordato la sua infanzia felice e la svolta lavorativa, avvenuta ad appena 19 anni, quando venne scoperta da Gigi Proietti. Dopo i successi a Buona Domenica e a Torno Sabato, l'arrivo del teatro e dell'amore.

Matilde Brandi ha infatti iniziato una relazione con Marco, che poi l'avrebbe resa mamma di due gemelle, Aurora e Sofia. Galeotto fu un viaggio a Formentera, isola d'amore, sentimento che più volte è stato messo in dubbio dalla vita di coppia. Una linea altalenante, tradizionali alti e bassi, anche se "mi sarebbe piaciuto che fosse stata una linea sempre in salita, ma è anche giusto che sia così". Matilde ha poi aggiunto:



Siamo rimasti sempre insieme per le nostre figlie, che hanno bisogno di avere i genitori. Entrambe hanno capito quanti sforzi abbiamo fatto per mantenere la famiglia unita. Ringrazio Dio che Marco comunque non mi abbia fatto mai mancare nulla. Magari posso dire che mi piacerebbero un po' più di attenzioni, anche un fiore.

Matilde Brandi poi si è commossa parlando dei genitori, scomparsi recentemente. La mamma Giuseppina è mancata il 2 febbraio 2019 dopo aver combattuto a lungo con l'Alzheimer. "Sarebbe stato facile metterla in una casa di cura, ma non l'abbiamo mai fatto. I genitori ti danno tanto e bisogna dar loro tanto fino alla fine". Il papà Pietro è invece scomparso il 4 aprile 2020 a causa di un tumore. "È andato via come era la sua immagine, molto discreto", ha ricordato la ballerina in lacrime, felice però che al centro della sua linea della vita campeggiano le sue coreografie migliori: le sue bambine.