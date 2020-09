Francesco Testi: "Mi auguro che Adua Del Vesco possa riuscire a stare bene"

Di Sebastiano Cascone giovedì 24 settembre 2020

Francesco Testi interviene su Instagram sul caso Del Vesco - Morra nato all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5

Anche Francesco Testi, sul proprio account Instagram, ha spiegato, in un lungo post, il proprio legame con l'agenzia ed i protagonisti, tirati più o meno in ballo da Adua Del Vesco all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip 5':

Cerco di dare il mio punto di vista su una questione che ormai ha preso piede, per cui non posso esimermi dal farlo.È il mio punto di vista proprio perché fa riferimento alla mia esperienza personale.

Avere un contratto con Ares Film aveva come conditio sine qua non quella di lasciare la vecchia agenzia e di tagliare i ponti con il proprio agente, questo perché la produzione aveva una propria agenzia di riferimento.

Il paradigma su cui si fondava il progetto lavorativo era l’assoluta dedizione al lavoro e l’impossibilità di avere legami affettivi stabili (visti come potenziale distrazione dal progetto). Il tutto era perfettamente chiaro e diventava una scelta consapevole (nessuno mi ha mai puntato una pistola alla tempia).

L'attore, dopo alcune fiction di successo, ha deciso di chiudere qualsiasi rapporto lavorativo e umano con lo staff di quelle produzioni:

La vita però, si sa, è imprevedibile. Quando ho preso una “sbandata” per una donna, sono venuto meno al paradigma: ciò che prima non mi pesava, diventava improvvisamente un’imposizione. Ne sono scaturite forti divergenze di opinione e un diradamento costante dei rapporti personali con i produttori. Come avevo accettato consapevolmente di salire sulla nave, altrettanto consapevolmente ho deciso di abbandonarla nel 2015, prima ancora che andasse in onda “L’onore e il rispetto 4”, che è stato il mio ultimo lavoro con loro. Reda, la mia compagna, ha abbandonato la nave insieme a me ed ho la fortuna di averla accanto ancora oggi. Da allora non ho più visto né sentito nessuno, fatta eccezione per l’8 gennaio 2019, quando ho portato le mie condoglianze ad Alberto il giorno del funerale di Teo. Mi sono pentito di non essere riuscito a mantenere i rapporti personali e mi chiedo tutt’oggi se, nel caso lo avessi fatto, avrei potuto accorgermi di strani segnali e fare qualcosa per aiutarlo. Resterà sempre un mio cruccio.

Infine, l'ex concorrente del 'Grande Fratello' ha una propria considerazione su quello che l'ex collega ha dovuto attraversare in questi anni bui:

In questi giorni ho sentito parole forti su questo tragico evento e non solo, parole che a mio avviso andrebbero approfondite in un contesto che di certo non può essere individuato in un palinsesto televisivo.

In età adolescenziale ho sofferto di una grave forma di depressione e so bene quali effetti devastanti possa avere sulla mente di una persona. Per questo mi auguro che Adua superi questo momento e possa riuscire a stare bene.