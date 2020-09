Adua Del Vesco: "Ho paura, abbiamo subito manipolazioni, non voglio fare i nomi" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 23 settembre 2020

Le nuove verità di Adua Del Vesco dopo un confronto con Massimiliano Morra

Adua Del Vesco, nelle ultime ore, è tornata a parlare con Massimiliano Morra sull'argomento spinoso che sta scuotendo il popolo del web. L'attrice, confidandosi con l'ex fidanzato all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip 5', ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda:



"Quello che abbiamo vissuto tutti è una cosa molto seria. Non parlo di noi due, ma di lui. Capisci? Io ho paura, lottare da sola non ce la faccio. Ho paura di non avere l’appoggio delle persone. Sono stata un sacco là dentro. Certe cose non le posso dire, ma abbiamo subito delle manipolazioni. Per me è gravissimo, noi non avevamo libertà, eravamo in una gabbia d’oro. Io mi assumo le responsabilità di quello che dico. Però io non voglio fare nomi l’ho detto"

Morra: "Non ho nulla da temere. Io dirò quello che voglio, cioè dirò la verità. Io non mi apro del tutto. Va bene la sofferenza che abbiamo patito. Abbiamo un passato che è stato importante da tutti i punti di vista. Non ho mai fatto i nomi di nessuno ma l'ho detto che abbiamo vissuto in un ambiente orribile".