Grande Fratello Vip 5, Franceska Pepe: è lite con Tommaso Zorzi e Dayane Mello sul polpettone (video)

E' ancora scontro tra Franceska Pepe, Dayane Mello e Tommaso Zorzi per un polpettone

Franceska Pepe è ancora al centro delle polemiche. Un polpettone (vegetariano?!) con tante carote e cipolle, oggi, 23 settembre 2020, scatena l'ira di Tommaso Zorzi e Dayane Mello.

La giovane influencer non avrebbe gradito l'aiuto della preparazione della succulenta pietanza da parte dei compagni di viaggio.

“Io sono italiana e cucino nel pulito”

Franceska, tu sei semplicemente andata. Punto.#gfvip pic.twitter.com/stQkCJzpZG — I Meme Di Oppini (@LeBimbeDiOppini) September 23, 2020

Ne scaturisce uno scontro con l'ex protagonista di 'Riccanza' e Stefania Orlando in qualità di arbitro e paciere:

Pepe: "Io sono italiana e lavoro nel pulito"

Zorzi: "Non vuol dire che sei italiana e sei pulita e altri no. Non è che lei è straniera. Non fare questi discorsi qua che mi incazzo io".

La gieffina, poi, ha cercato di correggere il tiro spiegandosi meglio ma la frittata, ormai è fatta:

Pepe: "Io non so cosa cucinano gli altri. Io sono italiana e cucino italiano".

Dayane Mello perde la pazienza e se la prende con la compagna:

DAYANE DOPO QUESTO VIDEO PUOI STATE IN CASA PER ALTRI 2 MESI

Se è esplosa lei fatevi due domande #gfvip https://t.co/HjZCqX09Ty — Giorgia (@GioBallerini99) September 23, 2020

"Fatti i cazzi tuoi, mi stai rompendo. Non parlarmi più. Non guardarmi nemmeno in faccia. Grazie".

Pepe: "Sembra che vi faccio un dispetto a cucinare per voi. Sembrano che siano tutti chef".

Gregoraci: "Basta Frà, che sei pesante"

La modella brasiliana, poi, si è sfogata, con la contessa De Blanck:

Contessa: Ma che sta facendo?

Dayane: Una polpetta, ma che ne so.

Contessa: Una polpetta?



DAYANE MI STAI FACENDO VOLARE #GFVIP pic.twitter.com/C87shiqwmv — ♡ 𝐌𝐚𝐦𝐚𝐎𝐨𝐨𝐡𝐎𝐨𝐨𝐡 - Chià ⍟ (@chiaragreys98) September 23, 2020

A Zorzi, poi, ha dedicato Calma e Sangue Freddo di Luca Di Risio...

... che ha concluso la questione così:

Tommaso a FrancesKa che lamenta di essere usata creandole attorno del trash:

*Amore, se cercavo visibilità litigavo con Elisabetta, con tutto il rispetto*#GFVIP — Mariagrazia Minissale (@lecose_cambiano) September 23, 2020

Il gruppo prova a chiarirsi per l'ennesima volta. Sarà quella definitiva?