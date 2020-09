Franceska Pepe del Grande Fratello Vip 5 in The Lady (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 23 settembre 2020

Franceska Pepe del Grande Fratello Vip 5 ha preso parte in The Lady, la saga di Lory Del Santo

Nelle scorse ore, il popolo del web ha rispolverato la partecipazione di Franceska Pepe, concorrente della quinta edizione del 'Grande Fratello Vip 5', a 'The Lady', la web serie di Lory Del Santo, che, per diverse stagioni, ha appassionato gli internauti. La fiction, pensata per la piattaforma Youtube, ha arruolato un cast di tutto rispetto: da Costantino Vitagliano a Natalia Bush passando per Guendalina Canessa, Simone Coccia Colaiuta e Patricia Contreras.

Tra le battute top: "Che bello il mondo dei ricchi. Tesoro non sei abbastanza ricco. Io voglio far parte del jet set. Del mondo dei Vi ai pi (per dire vip, ndb)". "Se mi ami mi devi amare per quello che sono, mi aspetti".

Franceska Pepe al Grande Fratello Vip 5: scheda

Modella e influencer, Franceska si divide tra Milano e Sarzana, dove vive la sua famiglia. E' nata a Carrara il 29 agosto 1992 sotto il segno della Vergine. Ha 28 anni. Dopo essersi classificata seconda al concorso di Miss Europa 2016, raggiunge il successo posando per una copertina di Playboy dedicata alle Olimpiadi. Ha preso parte alla serie web di Lory Del Santo, The Lady. Ha viaggiato tanto e ha vissuto anche all’estero. È single, parla 4 lingue e si definisce una donna dal carattere “incontrollabile”.