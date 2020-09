Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini: "Alessia Fabiani? Ero innamorato perso. Non ci sentiamo più" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 22 settembre 2020

Francesco Oppini ricorda l'ex fidanzata Alessia Fabiani al Grande Fratello Vip 5

Oppini-Fabiani from BaseVideo on Vimeo.

Francesco Oppini, oggi 22 settembre 2020, all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip 5', ha ricordato la sua storia d'amore con Alessia Fabiani. Dal 2000 al 2002, infatti, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini e l'ex Letterina di 'Passaparola' sono stati fidanzati. Sette erano gli anni di differenza che li separavano (lui 19, lei 26). Il ragazzo, parlando con Denis Dosio, Stefania Orlando e Matilde Brandi, ha raccontato, per la prima volta, aspetti inediti della loro relazione:

Oppini: "Mi sono fidanzato con una di 7 anni più grande di me. Avevo 19 anni. E' stato un salto enorme. Mia mamma era impazzita, vedeva che non riusciva più a controllarmi. E' Alessia (Fabiani, ndb) la letterina. Io l'accompagnavo a fare le serate. Siamo stati assieme due anni... per fortuna. Non ci sentiamo più. L'ho rivista un paio di volte. Non ho risentimenti. Io ero innamorato perso. Lei faceva quel mestiere, era super portata. Io un ragazzino. Vedendomi con lei, improvvisamente iniziavano a cercare tutti. Ero la parte debole della catena. Da un giorno all'altro, mi ero rotto le palle. Alessia era una ragazza molto intelligente ma esuberante. Mia mamma voleva proteggermi. Ero tra due linci. E' una persona che ha cose molto positive. Mi ha fatto molto crescere. La fase ragazzino - adulto è stata con lei".